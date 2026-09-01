Der sambische Präsident Hakainde Hichilema (Archivbild) (AP/Lewis Joly)

Hichilema legte bei einer Veranstaltung in einem Fußballstadion in der Hauptstadt Lusaka vor Tausenden Anhängern den Amtseid ab. Nach Angaben der Wahlkommission erhielt er rund 60 Prozent der Stimmen. An der Amtseinführung nahmen mehrere Staats- und Regierungschefs teil, darunter die Präsidenten Kenias und Botsuanas, Ruto und Boko.

Hichilemas wichtigster Herausforderer, Mundubile, erhielt rund 38 Prozent der Stimmen. Er machte Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geltend und erkannte das Wahlergebnis nicht an. Mundubile und ein weiterer Herausforderer wurden nach der Wahl festgenommen. Medienberichten zufolge werden die beiden im Hochsicherheitsgefängnis Mukobeko in Zentral-Sambia festgehalten.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.