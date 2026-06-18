Deutsche Bahn
Sanierung: Strecke Hannover-Berlin dauert ab Oktober bis zu 80 Minuten länger

Auf der Zugstrecke zwischen Berlin und Hannover müssen sich Bahnreisende ab Oktober auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen.

    Ein ICE-Zug fährt auf den Gleisen in einer Kurve.
    Die Deutsche Bahn saniert ab Oktober die Strecke zwischen Hannover und Berlin. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)
    Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der Abschnitt saniert. Damit fallen bis Dezember nächsten Jahres einige Haltestellen zeitweise komplett weg. Die Züge werden dann umgeleitet. Eine Fahrt von Hannover bis Berlin soll dann nicht mehr wie bisher rund 100, sondern voraussichtlich bis zu 180 Minuten dauern. Die Sanierung endet planmäßig im Dezember 2027. Auch im Nahverkehr wird es Verzögerungen und Ersatzverkehr geben.
    Kürzlich war bereits die Strecke Hannover-Hamburg bis mindestens zum 10. Juli ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt worden. Die Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg wurde dagegen nach monatelanger Sanierung wieder freigegeben.
    Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.