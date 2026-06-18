Die Deutsche Bahn saniert ab Oktober die Strecke zwischen Hannover und Berlin. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der Abschnitt saniert. Damit fallen bis Dezember nächsten Jahres einige Haltestellen zeitweise komplett weg. Die Züge werden dann umgeleitet. Eine Fahrt von Hannover bis Berlin soll dann nicht mehr wie bisher rund 100, sondern voraussichtlich bis zu 180 Minuten dauern. Die Sanierung endet planmäßig im Dezember 2027. Auch im Nahverkehr wird es Verzögerungen und Ersatzverkehr geben.

Kürzlich war bereits die Strecke Hannover-Hamburg bis mindestens zum 10. Juli ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt worden. Die Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg wurde dagegen nach monatelanger Sanierung wieder freigegeben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.