Fußball-Bundesliga
Sankt Pauli und Hamburger SV trennen sich unentschieden

In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV den ersehnten Prestigesieg im Stadtderby beim FC St. Pauli verpasst. Die Mannschaft von Trainer Polzin kam nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Der HSV hatte das Spiel in der Hinrunde gegen den Erzrivalen mit 0:2 verloren.

    Joel Chima Fujita (l., FC St. Pauli) und Miro Muheim (Hamburger SV) sitzen auf dem Rasen und diskutieren.
    Joel Chima Fujita (l., FC St. Pauli) und Miro Muheim (Hamburger SV) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)
    Der Aufsteiger HSV zog durch den Punktgewinn in der Tabelle vorübergehend an Werder Bremen vorbei und ist zunächst 13. St. Pauli verlässt mindestens für knapp 24 Stunden den letzten Tabellenplatz und liegt nun auf dem Relegationsplatz - mit weiterhin fünf Punkten Rückstand auf den HSV.
    Vor der Partie hatten sich beide Fanlager mit jeweils einem Marsch zum Millerntor-Stadion eingestimmt. Nach Angaben der Polizei blieb es weitgehend ruhig. Die Polizei sicherte das als Risikospiel eingestufte Duell mit einem großen Aufgebot ab.
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.