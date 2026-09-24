Vereinigte Arabische Emirate

Sanktionen gegen Irans größte staatliche Bank Melli wird sanktioniert. (imago stock&people)

Die Behörden in der Hauptstadt Abu Dhabi werfen dem Geldinstitut Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und der Verbreitung von Waffen vor. Die Sanktionen der Zentralbank erfolgen, nachdem die Föderation im vergangenen Monat beschlossen hatten, sämtliche Handels- und Finanztransaktionen mit Teheran bis auf weiteres auszusetzen. Seit Beginn des Iran-Krieges hat die Führung der Islamischen Republik mit den USA verbündete Nachbarländer wiederholt angegriffen, darunter auch die Vereinigten Arabischen

Emirate.

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Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.