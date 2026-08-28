Der Tod des 89-Jährigen sorgte weltweit für Anteilnahme. Vor dem Königsschloss in Oslo legten viele Menschen Blumen ab. Bundespräsident Steinmeier erklärte, Deutschland verliere einen großen Freund und Europa einen großen Versöhner.
Die norwegische Regierung rief bis zur Beisetzung Staatstrauer aus. Ministerpräsident Støre sagte, König Harald werde den Norwegern in guter Erinnerung bleiben. Nachfolger von Harald ist sein Sohn Haakon, seine Frau Mette-Marit ist die neue Königin des Landes.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.