Programmdirektorin Bilke betonte, man würde die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Böhmermann gern fortsetzen und gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. Böhmermann erklärte laut Mitteilung, er wolle noch einmal eine andere Sendung machen.
Das "ZDF Magazin Royale" war 2020 ins Hauptprogramm des Mainzer Senders gewechselt. Zuvor lief die Sendung als "Neo Magazin" und später als "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo. Das Format wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.