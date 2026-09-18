"ZDF Magazin Royale"

Satire-Sendung mit Jan Böhmermann läuft zum Jahresende aus - Gespräche über neues Format

Der Satiriker Jan Böhmermann beendet zum Jahresende sein "ZDF Magazin Royale". Das ZDF teilte mit, die Sendung werde nach mehr als sechs Jahren und 187 Ausgaben in ihrer bisherigen Form eingestellt. Zugleich laufen nach Angaben des Senders Gespräche mit Böhmermann über ein mögliches neues Show-Konzept.