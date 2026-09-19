"ZDF Magazin Royale"
Satire-Sendung mit Jan Böhmermann läuft zum Jahresende aus - Gespräche über neues Format

Der Satiriker Jan Böhmermann beendet zum Jahresende sein "ZDF Magazin Royale". Das ZDF teilte mit, die Sendung werde nach mehr als sechs Jahren und 187 Ausgaben in ihrer bisherigen Form eingestellt. Zugleich laufen nach Angaben des Senders Gespräche mit Böhmermann über ein mögliches neues Show-Konzept.

    Jan Böhmermann blickt kritisch-spöttisch in die Kamera, eine Augenbraue hochgezogen. Er trägt Anzug und Krawatte und steht im Dunklen. Ein Spalt rotes Licht leuchtet auf seine Augenpartie und setzt diese so in den Fokus des Fotos.
    Moderator Jan Böhmermann. Seine Sendung "ZDF Magazin Royale" läuft zum Jahresende in der bisherigen Form aus (Archivbild). (ZDF / Jens Koch)
    Programmdirektorin Bilke betonte, man würde die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Böhmermann gern fortsetzen und gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. Böhmermann erklärte laut Mitteilung, er wolle noch einmal eine andere Sendung machen.
    Das "ZDF Magazin Royale" war 2020 ins Hauptprogramm des Mainzer Senders gewechselt. Zuvor lief die Sendung als "Neo Magazin" und später als "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo. Das Format wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet.
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.