Das saudische Militär bombardierte nach eigenen Angaben Stellungen der Separatisten, die weite Teile des südlichen Jemen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Dabei seien Waffenlieferungen von den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen worden, die die Separatisten unterstützen. Der jemenitische Präsidialrat, der von Saudi-Arabien gestützt wird und die offizielle Regierung des Landes bildet, rief den nationalen Notstand aus.
Saudi-Arabien forderte die Vereinigten Arabischen Emirate auf, zur Entschärfung der Lage beizutragen. Beide Länder hatten ursprünglich einen gemeinsamen Kampf gegen die Huthi-Miliz im Jemen beabsichtigt, konkurrieren aber wie auch im Sudan um Einfluss und Ressourcen.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.