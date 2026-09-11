Jemen
Saudi-Arabien droht Huthi-Miliz nach Eroberung der wichtigen Hafenstadt Mokka

Nach der Eroberung der jemenitischen Hafenstadt Mokka durch die Huthi-Miliz hat Saudi-Arabien mit Gegenmaßnahmen gedroht.

    Das Bild zeigt eine Gruppe von Kämpfern der Huthi-Miliz. Sie halten eine Panzerfaust und mehrere Maschinengewehre in den Händen.
    Kämpfer der Huthi-Miliz in der Provinz Hodeidah im Westen des Jemen (Archiv) (AFP / KHALED ZIAD)
    Das Königreich werde alle notwendigen Schritte ergreifen, um Angriffe der Miliz zu verhindern, hieß es. Der saudische UNO-Botschafter Alwasil bekräftigte zudem das Recht des Landes, das eigene Territorium zu schützen. Die Huthis hatten in der Vergangenheit immer wieder Ziele in Saudi-Arabien angegriffen.
    Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte gestern die strategisch wichtige Stadt an der Westküste des Jemens eingenommen. Damit kontrolliert sie einen wichtigen Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres. Dies könnte dem Iran ein weiteres Druckmittel im Krieg mit den USA verschaffen.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.