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Sie verläuft vom Persischen Golf zum Roten Meer. Seit Beginn des Krieges im Nahen Osten nutzt Riad die Ölpipeline verstärkt, um die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran zu umgehen.

Ein Sprecher des saudischen Energieministeriums teilte mit, die Angriffe seien bereits gestern erfolgt; einige Menschen seien verletzt worden. Nach Erkenntnissen des saudischen Außenministeriums wurden die Drohnen vom Irak aus gestartet.

Im Irak operieren einige von Theran unterstützte Milizen. Die mehr als 1.200 Kilometer lange Pipeline war Berichten zufolge bereits Ende Juli von Verbündeten des Irans vom Irak aus attackiert worden.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.