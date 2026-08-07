Verteidigung

Der saudi-arabische Kronprinz bin Salman (m.), der türkische Präsident Erdogan(l.) und der pakistanische Premierminister Sharif unterzeichnen ein gemeinsames Verteidigungsabkommen. (picture alliance / Anadolu / TUR Presidency / Murat Cetinmuhurdar)

Kern ist eine gemeinsame Abschreckung: Ein bewaffneter Angriff auf eines der drei Länder soll künftig als Angriff auf alle drei gewertet werden. Neben einer engeren militärischen Kooperation sind laut Medienberichten auch gemeinsame Übungen, der Austausch von Geheimdienstinformationen sowie ein Technologietransfer geplant.

Hintergrund des Bündnisses ist die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten und die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Saudi-Arabien, Pakistan und die Türkei sind Verbündete der USA.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.