Nach Angriffen

Das Satellitenfoto zeigt eine beschädigte Pumpstation der Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien. (AFP / (C) 2026 PLANET LABS PBC)

US-Energieminister Wright sagte dem Sender CNBC, die Unterbrechung werde mehrere Tage dauern. Zunächst war von einer Dauer von mehreren Wochen ausgegangen worden. US-Unternehmen sind an der Reparatur der Pipeline beteiligt. Die Leitung führt vom Persischen Golf bis zum Roten Meer und ist eine wichtige Alternative zum Schiffstransport durch die blockierte Straße von Hormus.

Die Pipeline war nach saudischen Angaben durch aus dem Irak gestartete Drohnen beschädigt worden. Dort operieren pro-iranische Milizen. Der Angriff auf die Pipeline galt neben dem Vorrücken der Huthi-Miliz entlang des Roten Meeres als Ursache für die gestiegenen Ölpreise.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.