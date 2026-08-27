Fußball
SC Freiburg qualifiziert sich mit Sieg über Motherwell für Ligaphase der Conference League

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat sich für die Ligaphase der Conference League qualifiziert.

    Backhaus im grünen Trikot und mit grüner Hose streckt beide Arme nach oben und schaut dabei nach unten. Dahinter unscharf eine vollbesetzte Tribüne.
    Freiburgs Torwart Mio Backhaus jubelt nach dem Schlusspfiff. (dpa / Eibner-Pressefoto )
    Die Mannschaft siegte im Heimspiel gegen den schottischen Vertreter FC Motherwell mit 4:1. Die Tore für Freiburg schossen Derry Scherhant, Igor Matanovic, Cyriaque Irié und Keisuke Goto. Für Motherwell war Emmanuel Longelo erfolgreich. Die Freiburger hatten bereits das Hinspiel in Motherwell mit 3:1 gewonnen.
    Die Partien der Ligaphase des drittwichtigsten europäischen Wettbewerbs werden am morgigen Freitag gezogen. Der erste Spieltag findet am 15. Oktober statt.
    In der vergangenen Saison hatte Freiburg das Finale der Europa League erreicht, aber mit 0:3 gegen den englischen Vertreter Aston Villa verloren.
    Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.