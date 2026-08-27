Die Mannschaft siegte im Heimspiel gegen den schottischen Vertreter FC Motherwell mit 4:1. Die Tore für Freiburg schossen Derry Scherhant, Igor Matanovic, Cyriaque Irié und Keisuke Goto. Für Motherwell war Emmanuel Longelo erfolgreich. Die Freiburger hatten bereits das Hinspiel in Motherwell mit 3:1 gewonnen.
Die Partien der Ligaphase des drittwichtigsten europäischen Wettbewerbs werden am morgigen Freitag gezogen. Der erste Spieltag findet am 15. Oktober statt.
In der vergangenen Saison hatte Freiburg das Finale der Europa League erreicht, aber mit 0:3 gegen den englischen Vertreter Aston Villa verloren.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.