Fußball-Bundesliga
Schalke - Bayern 0:0, Werder schlägt Leipzig, Dortmund gewinnt in Hoffenheim

In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München nicht über ein 0:0 bei Aufsteiger Schalke 04 hinausgekommen. Bremen hat auch dank Rückkehrer Niclas Füllkrug überraschend RB Leipzig geschlagen. Borussia Dortmund besiegte Hoffenheim nach einem 0:2-Rückstand und hat nun zwei Siege und sechs Punkte auf dem Konto.

    Harry Kane köpft den Ball auf das Schalker Tor von Keeper Loris Karius.
    Schalke und Bayern München trennen sich 0:0. (AP Photo / Martin Meissner / Martin Meissner)
    Auch Aufsteiger Elversberg ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. In einer umkämpften Partie gegen Mönchengladbach machte Elversberg erst in der Nachspielzeit den Sieg klar.
    Es gab folgende Ergebnisse:
    Schalke - Bayern 0:0
    Hoffenheim - Dortmund 2:3
    Bremen - Leipzig 3:1
    Leverkusen - Berlin 4:0
    Mönchengladbach - Elversberg 3:4
    Paderborn - Freiburg 0:1.
    Bereits gestern besiegte Stuttgart Köln mit 4:1.
    Das Abendspiel bestreiten Schalke und Bayern.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.