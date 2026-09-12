Fußball-Bundesliga

Kopfballduell zwischen Hasan Kurucay (rechts, FC Schalke 04) und Emmanuel Latte Lath (1. FC Union Berlin) (picture alliance / kolbert-press / Markus Verwimp / kolbert-press / Markus Verwimp)

Das Team schob sich damit ins Mittelfeld der Liga auf Tabellenplatz 7 - für Union Berlin heißt es weiterhin Platz 15.

Die Tore für Schalke schossen Robin Gosens (25.), Adil Aouchiche (46.) und Maximilian Wöber (90.+13). Für Union Berlin traf Tim Skarke in der Nachspielzeit (90.+6). In der zweiten Halbzeit gab es einen verletzungsbedingten Schiedsrichterwechsel. Der eigentliche vierte Offizielle Jarno Wienefeld sprang für Timo Gerach ein.

Der FC Augsburg will heute seine Tabellenführung gegen Bayer Leverkusen verteidigen. Die Augsburger treffen am dritten Spieltag zu Hause auf die Leverkusener. Borussia Mönchengladbach bekommt es auswärts mit dem SC Freiburg zu tun, der FSV Mainz 05 trifft auf Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund hat den SC Paderborn zu Gast und die TSG Hoffenheim den VfB Stuttgart. Am Abend treffen dann der 1. FC Köln und Werder Bremen aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.