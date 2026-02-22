Marburger Bund

Wer den hohen Konsum zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke als Problem erkenne, dürfe sich nicht auf Appelle zur Eigenverantwortung beschränken, sagte die Vorsitzende Johna. Es bestehe akuter Handlungsbedarf. Etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen sei übergewichtig. Eine maßvoll ausgestaltete, am Zuckergehalt orientierte Steuer wäre kein Verbot, sondern ein marktwirtschaftliches Instrument der Verhältnisprävention. Was in vielen europäischen Ländern längst Realität sei, sollte auch in Deutschland möglich sein, forderte Johna.
Entgegen den Forderungen zahlreicher Mediziner und Verbraucherschützer hatte der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart einen Antrag zur Einführung einer Zuckersteuer abgelehnt. Fast 50 Verbände, darunter Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, Deutsches Kinderhilfswerkund der Verbraucherzentrale Bundesverband - hatten die Delegierten diese Woche zur Zustimmung aufgerufen.
