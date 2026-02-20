Eric Dane wurde nur 53 Jahre alt (hier im Jahr 2022). (Getty Images via AFP / THOMAS COOPER)

Er starb mit 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS. Dane wurde vor allem in seiner Rolle als Dr. Mark Sloan in der US-Kultserie "Grey's Anatomy" bekannt. Er spielte auch in Serien wie "Euphoria" und "Brilliant Minds".

Vor zehn Monaten machte er seine schwere Erkrankung öffentlich. ALS zerstört allmählich die Nervenzellen und Verbindungen, die notwendig sind, um zu gehen, zu sprechen und zu atmen. Die meisten Patienten sterben innerhalb von drei bis fünf Jahren nach der Diagnose.

