Lambert Hamel (Aufnahme bei Dreharbeiten 2010) (picture-alliance / Jazzarchiv / Jazz Archiv / Uli Glockmann)

Hamel wirkte in zahlreichen deutschen Fernsehfilmen und -serien mit - etwa in "Derrick", "Der Kommissar" oder "Der Bergdoktor". In Krimis spielte er oft den Fiesling oder den Bösen.

Mit seiner schauspielerischen Vielfalt feierte Hamel auch auf der Bühne Erfolge.

Als seine Paraderolle gilt die des "Theatermacher" in dem gleichnamigen Stück von Thomas Bernhard. Erfolge feierte er auch in Stücken von Molière, Kleist, Lessing und Shakespeare.

Hamel als Kanzler Kohl

Unter Hamels Fernsehrollen sticht die des Einheitskanzlers hervor: Er mimte 2005 in dem TV-Doku-Drama "Deutschlandspiel" Helmut Kohl. Außerdem spielte er in den Dora-Heldt-Verfilmungen für das ZDF mit und hatte Episodenrollen in "Der Alte", im "Tatort" oder bei "Pfarrer Braun".

Lambert Hamel wurde 1940 in Ludwigshafen geboren. Zuletzt lebte er in München. In den vergangenen Jahren stand Hamel nur noch selten vor der Kamera.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.