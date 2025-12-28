Im Alter von 77 Jahren

Peter Sattmann ist tot. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Jens Krick / Geisler-Fotopress)

Das teilte seine Künstleragentur unter Berufung auf Sattmanns frühere Partnerin Katja Riemann der Nachrichtenagentur dpa mit. Sattmann, der im sächsischen Zwickau geboren wurde, spielte viele Jahre unter Claus Peymann am Theater in Stuttgart und Bochum. Er wurde zudem bekannt durch die Fernsehserien "Rätsel der Sandbank" und "Der Prins muss her". Sattmann spielte in vielen TV-Formaten mit, etwa in Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filmen. Er hatte Gastauftritte in der Serie "Der Alte" und im "Tatort". Mit der Schauspielerin Katja Riemann hat Sattmann eine gemeinsame Tochter.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.