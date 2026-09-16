Film und Theater

Der Schauspieler Ralf Richter ist gestorben. (Future Image / IMAGO / Hein Hartmann)

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 69 Jahren. Richter war Schauspieler an Theatern in Berlin, Hamburg und Bonn. Vor der Kamera stand er zunächst in Nebenrollen etwa in zwei "Tatort"-Folgen Anfang der 1980er Jahre. Einem breiteren Publikum wurde er erstmals bekannt durch die Rolle des Matrosen Frenssen in dem Film "Das Boot" von Wolfgang Petersen.

Namhafte Regisseure engagierten Richter als Ruhrpott-Original für ihre Kino- und Fernsehproduktionen. So übernahm er in der Komödie "Bang Boom Bang" die Rolle des Ganovens Kalle Grabowski. In der Fußball-Komödie "Fußball ist unser Leben" verkörperte er einen Proleten. Richter wirkte auch als Sänger und Hörbuchsprecher.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.