Schauspielerin Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren gestorben

Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot. Sie starb im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit in Los Angeles, wie ihr Management mitteilte. Weltweit bekannt wurde sie durch die Rolle der Mutter im Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus."

    Catherine O'Hara bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte bei der der Verleihung der Emmy Awards im September 2025 (picture alliance / Richard Shotwell / Invision / AP / Richard Shotwell)
    Für ihre Rolle als Moira Rose in der Comedy-Fernsehserie "Schitt's Creek" wurde O'Hara mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Zuletzt war sie unter anderem in der Serie "The Last of Us" zu sehen.
