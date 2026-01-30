"Kevin - Allein zu Haus" Schauspielerin Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren gestorben
Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot. Sie starb im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit in Los Angeles, wie ihr Management mitteilte. Weltweit bekannt wurde sie durch die Rolle der Mutter im Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus."
Für ihre Rolle als Moira Rose in der Comedy-Fernsehserie "Schitt's Creek" wurde O'Hara mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Zuletzt war sie unter anderem in der Serie "The Last of Us" zu sehen.
