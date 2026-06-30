Britische Kultserie "The Good Life"

Penelope Keith (imago / Pacific Press Agency / imago stock&people)

Für die Figur erhielt sie 1977 einen Bafta-Award, einen der wichtigsten Preise der Branche in Großbritannien. Ein zweiter Bafta folgte im Jahr danach. Parallel zu ihrer Fernsehkarriere blieb Keith dem Theater treu, auch hier gewann sie zahlreiche Auszeichnungen. Für ihre Verdienste um die Künste und für ihre wohltätige Arbeit wurde Keith 2014 in den britischen Ritterstand aufgenommen.

Ihr Tod zog viele Würdigungen nach sich. So postete etwa der frühere Kulturstaatssekretär Jeremy Hunt auf X: "Sie half Großbritannien dabei, über sich selbst zu lachen - eine der besten Eigenschaften, die unsere Nation hat".

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.