Persischer Golf

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist wieder zurückgegangen. (imago/ Anadolu Agency / Hassan Ghaedi)

Von Montag ⁠bis Donnerstag passierten Daten des Analyseunternehmens Kpler zufolge lediglich 33 Schiffe die Meerenge im Persischen Golf. Im selben Zeitraum der Vorwoche waren es noch 50 gewesen - vor dem Iran-Krieg Ende Februar mehr als 130.

Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie belastet der immer noch ungelöste Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Weltwirtschaft. Für dieses Jahr rechnet der BDI beim globalen Wachstum nur noch mit einem Plus von drei Prozent. Ohne den Krieg hätten die Belebung der Nachfrage und der KI-Boom die Weltwirtschaft vermutlich um bis zu 3,4 Prozent anziehen lassen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.