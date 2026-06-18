Nach Unterzeichnung des Abkommens

Die ersten Schiffe passieren wieder die Staße von Hormus. (imago / ZUMA Press Wire / Us Navy)

Der Verband Deutscher Reeder erklärte, die Zahl der Durchfahrten liege im unteren zweistelligen Bereich. Vor dem Iran-Krieg seien es täglich mehr als 100 gewesen. Eine deutliche Zunahme des Schiffsverkehrs sei also nicht zu erkennen. Eine Rückkehr zum regulären Betrieb sei aktuell nicht zu erwarten, erklärte der Verband weiter. Zunächst müssten die Risiken für die Schifffahrt beseitigt werden, etwa durch die Räumung von Seeminen.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht unter anderem ein sofortiges Ende aller Kämpfe sowie die Freigabe der Straße von Hormus vor. Eine endgültige Vereinbarung soll innerhalb von 60 Tagen erzielt werden.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.