Daten von Kpler

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus und den Bab al-Mandab geht zurück. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Kadri Suat Celik)

Hintergrund sind die zunehmenden Angriffe auf die strategisch wichtigen Handelsrouten. Der Analysedienst Kpler meldet, gestern hätten vier Frachter die Straße von Hormus passiert. Die Zahl könnte etwas höher liegen, weil Schiffe immer wieder mit ausgeschaltetem Transponder durch die Meerenge fahren. Vor Beginn des Irankrieges Ende Februar passierten mehr als 120 Schiffe pro Tag die Route. Die Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Teheran und den USA geworden. Seit Beginn des Krieges ist die Meerenge weitgehend blockiert.

Nach Angaben von Kpler nahm auch der Verkehr durch den Bab al-Mandab ab. Demnach passierten gestern 21 Schiffe die Meerenge, die seit einigen Tagen von der iranischen Huthi-Miliz kontrolliert wird. Die Huthi werden vom iranischen Regime unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.