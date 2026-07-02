Kriminalität

Nach Angaben von Europol wurden zahlreiche Männer identifiziert, die ihre Partnerinnen betäuben, sexuell missbrauchen und Aufnahmen davon online teilen. An den seit Monaten laufenden Ermittlungen waren maßgeblich das Bundeskriminalamt und das Hamburger Landeskriminalamt beteiligt. Einzelheiten über Täter oder Opfer wurden nicht genannt.
Im Juni hatte die niederländische Polizei nach Hinweisen ihrer britischen und deutschen Kollegen vier mutmaßliche Täter festgenommen. Der Einsatz führte zu Hunderten neuen Spuren.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.