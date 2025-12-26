Schwarz-rote Koalition

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (picture alliance / dts-Agentur)

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, einige Rahmenbedingungen habe die Koalition bereits auf den Weg gebracht. Generell gelte aber, dass eine Koalition die Kraft haben müsse, sich neuen Herausforderungen zu stellen, die man zu Beginn noch nicht habe absehen können.

Die Ampel-Regierung des damaligen Bundeskanzlers Scholz habe an ihrem Koalitionsvertrag trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine stoisch festgehalten. Daraus sollte man lernen und flexibler handeln, mahnte Frei an. Möglicherweise heiße das auch, in der schwierigen Wirtschaftslage verstärkt gegenzusteuern.

