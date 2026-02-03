Wetter
Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr, im Nordosten Mischung aus Sonne und Wolken

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Skandinavien wird kalte Festlandsluft in den Norden und Osten geführt. Atlantische Tiefausläufer lenken mildere Meeresluft in den Westen und Süden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Bewölkt, von Westen und Südwesten her Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr. Im Nordosten und im Alpenvorland eine Mischung aus Sonne und Wolken. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 7 bis 0 Grad, im Rest des Landes 0 bis 11 Grad. Morgen im Norden abziehender Schneefall, örtlich gefrierender Sprühregen. Sonst Auflockerungen, später im Südosten Schnee oder Regen, teilweise gefrierend. Minus 5 bis plus 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag in der Nordosthälfte bedeckt, im äußersten Norden und Osten Schnee. In der Südwesthälfte Wolkenauflockerungen. Minus 3 bis plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.