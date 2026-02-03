Wetter

Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr, im Nordosten Mischung aus Sonne und Wolken

Das Wetter: Bewölkt, von Westen und Südwesten her Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall in Teilen der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit oftmals stark eingeschränkter Sichtweite. Im Nordosten und im Alpenvorland eine Mischung aus Sonne und Wolken. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 7 bis 0 Grad, im Rest des Landes 0 bis 11 Grad. Morgen im Norden abziehender Schneefall, örtlich gefrierender Sprühregen. Sonst Auflockerungen, später im Südosten Schnee oder Regen, teilweise gefrierend. Minus 5 bis plus 11 Grad.