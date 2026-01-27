Deutsche Bahn

Durch Schnee und Eis kam es zu Verspätungen und Ausfällen im Nah- und Fernverkehr. (picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte)

Die Lage habe sich erheblich verbessert, sagte ein Sprecher. Auch der Fernverkehr Richtung Ostsee wurde wieder aufgenommen - wenn auch noch mit erheblichen Einschränkungen. Gestern hatte es wegen des Winterwetters in verschiedenen Regionen Streckensperrungen und Verspätungen gegeben. Zu Problemen komme es noch zwischen Berlin und der Ostsee, hieß es.

Wegen des Winterwetters gab es gestern auf den deutschen Straßen hunderte Unfälle. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch in den nächsten Tagen gefrierenden Regen, vor allem in der Mitte Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.