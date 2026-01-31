Nationaler Wetterdienst warnt

Ein heftiger Wintersturm in den USA (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Gent Shkullaku)

Aus den südlichen Bundesstaaten werden starke Schneefälle gemeldet. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, Straßen zu meiden und Gebäude an der Küste zu sichern. Der Nationale Wetterdienst der USA gab Warnungen für ganz North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Ost-Tennessee, Kentucky und Virginia heraus. Es sei mit so niedrigen Temperaturen wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr zu rechnen.

Seit rund einer Woche zieht bereits eine Kaltfront über große Teile der USA hinweg. Ihre Stürme mit Schnee und Eis hatten bereits Schäden angerichtet. Rund 200.000 Haushalte sind noch immer ohne Stromversorgung.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.