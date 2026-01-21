Verkehrsministerium

Der CDU-Politiker sagte dem Sender ntv, das entsprechende Gesetzgebungsverfahren solle in diesem Frühjahr starten und dann schnell wirksam werden. Derzeit spreche eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern über die Pläne. Vorgesehen sind Maßnahmen wie weniger Bürokratie, weniger Sonderfahrten und ein verstärkter Einsatz von Fahrsimulatoren.
Schnieder hatte seine Vorschläge bereits im Oktober vorgestellt. Wegen der Ankündigung bleiben bei vielen Fahrschulen neue Anmeldungen aus. Interessierte warteten ab, hieß es von der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Im schlimmsten Fall drohten Insolvenzen.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.