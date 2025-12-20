Verkehrspolitik

Mit einer Sanierung sollen Bahnhöfe sicherer und einladender werden, hofft Verkehrsminister Schnieder. (IMAGO/Daniel Scharinger)

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er finde es sehr strafwürdig, wenn Bahnmitarbeiter bedroht oder bespuckt würden. Der Staat müsse zeigen, dass das nicht toleriert werde. Angriffe gegen Bahnbeschäftigte, Sicherheitskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute seien ein Angriff gegen die Gesellschaft insgesamt, so Schnieder. Der Minister fügte hinzu, man müsse sich ansehen, was beim Strafrecht, bei den Befugnissen von Sicherheitspersonal und bei der Präsenz der Bundespolizei an Bahnhöfen noch getan werden könne.

Um die Sicherheit beim Bahnfahren zu erhöhen, setzt Schnieder auch auf eine Umgestaltung von Bahnhöfen, damit es beispielsweise weniger dunkle Ecken gibt. Bis 2030 sollen dazu rund 500 Bahnhöfe saniert werden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.