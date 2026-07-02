Robert Koch-Institut

Bis zum 21. Juni starben demnach allein fast 700 Menschen im Alter von 75 Jahren oder älter auf Grund der Hitze. Typischerweise gebe es in Sommerwochen mit einer mittleren Temperatur über 20 Grad deutlich höhere Sterblichkeitswerte im Vergleich zu kühleren Sommerwochen, heißt es in einem RKI-Bericht.
Abgedeckt wird darin die Entwicklung vom 6. April bis zum 21. Juni. Die extreme Hitzephase in Deutschland begann verbreitet erst in den Tagen danach. Erste Daten zu hitzebedingten Todesfällen in dieser Zeit werden in der kommenden Woche vorgestellt.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.