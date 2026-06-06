Fußball-Weltmeisterschaft

Vorraussetzung für einen USA-Besuch: ESTA (Symbolbild) (picture alliance / Photononstop / Philippe Turpin)

Europäische Touristen können für bis zu 90 Tage ohne Visum in die Vereinigten Staaten reisen, müssen sich aber über das elektronische Autorisierungssystem, ESTA, bewerben. Dutzende Schotten berichteten in sozialen Medien, dass ihr Status kurzfristig von "genehmigt" auf "nicht autorisiert" gewechselt ist.

Die stellvertretende US-Heimatschutzministerin, Bis, erklärte, alle ESTA-Anträge würden fortlaufend überprüft. Wer dabei zum Beispiel eine Festnahme oder Verurteilung nicht angäbe, könne abgelehnt werden. Im Dezember hatte das Weiße Haus angekündigt, den elektronischen Antrag zu verschärfen. Touristen, unter anderem auch aus Deutschland, sollen demnach etwa Angaben zu ihren Aktivitäten in Sozialen Medien aus den vergangenen fünf Jahren machen müssen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.