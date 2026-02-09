Der Vorsitzende der Labour-Partei in Schottland, Anas Sarwar, fordert Premierminister Starmer zum Rücktritt auf. (picture alliance / empics / Robert Perry)

Er sagte in Glasgow, Starmer sei ein anständiger Mann, aber es habe zu viele Fehler gegeben. - Sarwar ist der bisher ranghöchste Labour-Politiker, der dem Premierminister seine Unterstützung entzieht.

Hintergrund ist der Skandal um den verstorbenen US-Finanzier Epstein. Starmer hatte einen Vertrauten des Sexualstraftäters als Botschafter in die USA geschickt. Heute trat der Kommunikationschef des Premiers zurück. Weniger als 24 Stunden zuvor hatte bereits Starmers Kabinettschef im Zusammenhang mit dem Fall Epstein seinen Amtsverzicht erklärt.

Starmer hat Forderungen nach einem Rücktritt abgelehnt und bei den Opfern Epsteins um Entschuldigung gebeten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.