Péter Nádas ist tot (Archivbild). (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Er starb im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Gombosszeg, wie seine Literaturagentin mitteilte. Seine Bücher, darunter "Die Bibel" und "Ende eines Familienromans", beschäftigen sich hauptsächlich mit der Situation im kommunistischen Ungarn.

Péter Nádas war auch als Fotograf tätig und seit 2006 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung sowie den Kossuth-Preis, die höchste staatliche Ehrung in Ungarn für die Bereiche Kunst und Kultur.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.