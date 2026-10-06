Groß-Demo in Paris

Protestierende Schülerinnen und Schüler des Lycée Gustave Eiffel in Bordeaux (Christophe Archambault / Afp)

Derweil erreichten die Proteste nach Angaben der Organisatoren am Dienstag einen Höhepunkt. Im ganzen Land hätten 450.000 Menschen demonstriert, davon 100.000 in Paris. Das Innenministerium zählte 256.000 landesweit und 56.000 in der Hauptstadt. In mehreren Städten gab es wieder Zusammenstöße mit der Polizei, bei denen Böller flogen und Tränengas eingesetzt wurde. Junge Menschen errichteten Barrikaden und setzten sie in Brand. Die Sicherheitskräfte sehen sich zunehmend dem Vorwurf von Polizeigewalt ausgesetzt. An mehreren Orten wurden die Schülerproteste von Eltern unterstützt. Sie bildeten Menschenketten oder legten sich zwischen den Sicherheitskräften und den Jugendlichen auf den Boden. Die Proteste richten sich gegen den maroden Zustand vieler Schulen und zu wenig Lehrpersonal.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.