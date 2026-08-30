Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind den Sicherheitsbehörden zufolge noch unklar. Die Techno-Party mit rund 3.500 Besuchern fand auf der Pferderennbahn in Aarau statt, etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Die Polizei forderte die Menschen auf, dem Gebiet fernzubleiben. Die Gegend sei weiträumig abgesperrt worden, hieß es.
Nach den tödlichen Schüssen in Aarau ist auch die Polizei auf deutscher Seite an den allgemeinen Fahndungsmaßnahmen beteiligt. Dies sei reine Routine, erklärte ein Sprecher.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.