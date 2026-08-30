Schweiz

Schüsse bei einer Techno-Party in Aarau, ein Todesopfer und mehrere Verletzte - genaue Hintergründe noch unklar

Bei einer Techno-Party im schweizerischen Aarau ist eine 22-jährige Frau durch Schüsse getötet worden. Wie die Kantonspolizei mitteilte, erlitten fünf weitere Menschen zum Teil schwere Verletzungen. Die genauen Umstände des Schusswaffenangriffs sind noch unklar. Eine Fahndung sei eingeleitet worden.