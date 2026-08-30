Schweiz
Schüsse bei einer Techno-Party in Aarau, ein Todesopfer und mehrere Verletzte - genaue Hintergründe noch unklar

Bei einer Techno-Party im schweizerischen Aarau ist eine 22-jährige Frau durch Schüsse getötet worden. Wie die Kantonspolizei mitteilte, erlitten fünf weitere Menschen zum Teil schwere Verletzungen. Die genauen Umstände des Schusswaffenangriffs sind noch unklar. Eine Fahndung sei eingeleitet worden.

    Bewaffnete Polizeibeamte mit einem gepanzerten Einsatzfahrzeug sperren eine Straße in der Nähe der Pferderennbahn in Aarau in der Schweiz ab.
    Schüsse bei einer Veranstaltung in der Schweiz - die Polizei hat das Gebiet um die Pferderennbahn in Aarau abgesperrt. (Michael Buholzer / KEYSTONE / dpa )
    Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind den Sicherheitsbehörden zufolge noch unklar. Die Techno-Party mit rund 3.500 Besuchern fand auf der Pferderennbahn in Aarau statt, etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Die Polizei forderte die Menschen auf, dem Gebiet fernzubleiben. Die Gegend sei weiträumig abgesperrt worden, hieß es.
    Nach den tödlichen Schüssen in Aarau ist auch die Polizei auf deutscher Seite an den allgemeinen Fahndungsmaßnahmen beteiligt. Dies sei reine Routine, erklärte ein Sprecher.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.