Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei (Keystone / Peter Schneider)

Wie die Polizei mitteilte, steht ein 43-jähriger Mann im Zusammenhang mit der Schießerei in Aarau unter dringendem Tatverdacht. Kurz nach Ende einer Rave-Veranstaltung wurde eine 22-Jährige durch einen oder mehrere Schüsse getötet. Fünf weitere Teilnehmer wurden verletzt. Darunter sei auch eine Deutsche, hieß es.

Genaue Hintergründe und ein Motiv für die Tat sind weiter nicht bekannt. Die Kantonspolizei geht nach eigenen Angaben inzwischen von einem Einzeltäter aus.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.