Ein Ende des Großeinsatzes sei nicht absehbar, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Sie hat Spuren von zwei unterschiedlichen Waffentypen gesichert. Laut den Ermittlern gibt es derzeit drei mögliche Tatmotive: einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu. Kurz nach Ende der Rave-Veranstaltung wurde eine 22-Jährige durch einen oder mehrere Schüsse getötet. Die Polizei geht von einem Zufallsopfer aus. Fünf weitere Teilnehmer wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.