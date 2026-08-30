Schweiz
Schüsse bei Techno-Party: Täter weiter auf der Flucht - Spuren von mindestens zwei Waffen

Nach tödlichen Schüssen auf einer Techno-Party in der Schweiz fahndet die Polizei weiter nach einem oder mehreren Tätern.

    Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei, spricht während einer Pressekonferenz. Vor ihm stehen Journalisten mit Mikrofonen
    Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei (Keystone / Peter Schneider)
    Ein Ende des Großeinsatzes sei nicht absehbar, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Sie hat Spuren von zwei unterschiedlichen Waffentypen gesichert. Laut den Ermittlern gibt es derzeit drei mögliche Tatmotive: einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu. Kurz nach Ende der Rave-Veranstaltung wurde eine 22-Jährige durch einen oder mehrere Schüsse getötet. Die Polizei geht von einem Zufallsopfer aus. Fünf weitere Teilnehmer wurden verletzt.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.