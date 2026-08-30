Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei (Keystone / Peter Schneider)

Ein Ende des Großeinsatzes sei nicht absehbar, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Sie hat Spuren von zwei unterschiedlichen Waffentypen gesichert. Laut den Ermittlern gibt es derzeit drei mögliche Tatmotive: einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu. Kurz nach Ende der Rave-Veranstaltung wurde eine 22-Jährige durch einen oder mehrere Schüsse getötet. Die Polizei geht von einem Zufallsopfer aus. Fünf weitere Teilnehmer wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.