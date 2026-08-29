Auch der Flughafen von Niamey (hier ein Archivbild von Januar 2026) ist offenbar unter Beschuss geraten. (AFP / -)

Nach Agenturberichten sind davon die Umgebung des Präsidentenpalastes und eine Militärbasis am internationalen Flughafen betroffen. Die Hintergründe sind zur Stunde noch unklar. Die Militärregierung des Landes rief zur Ruhe auf und mobilisierte Einsatzkräfte.

In dem westafrikanischen Land kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Der internationale Flughafen wurde dieses Jahr bereits zwei Mal von Dschihadisten angegriffen - im Januar von der Terrormiliz IS und Ende Juni von der rivalisierenden Gruppierung, die dem Netzwerk Al-Kaida nahesteht.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.