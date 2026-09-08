Sven Schulze (CDU) (dpa / Michael Kappeler)

Der 47-Jährige trat überraschend zur Wahl an und setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den bisherigen Fraktionschef Heuer mit acht zu sieben Stimmen durch. Wie das Magazin "Der Spiegel" schreibt, galt Heuer als Kandidat aus dem Lager des Bundestagsabgeordneten Müller. Müller hatte sich als Konkurrent Schulzes positioniert und strebt das Amt des CDU-Vorsitzenden in Sachsen-Anhalt an.

Mecklenburg-Vorpommerns stellvertretender CDU-Landeschef Schomann forderte angesichts des schlechten Abschneidens bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt den Rücktritt von Bundeskanzler Merz. In Mecklenburg-Vorpommern wird in eineinhalb Wochen gewählt. Schomann sagte, Merz sei nicht empathisch, und es glaube ihm keiner mehr. Er kriege das Land nicht in den Griff.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.