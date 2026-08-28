Vor Sachsen-Anhalt-Wahl

Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Die Abstimmung werde für das demokratische Zentrum zur Bewährungsprobe, sagte Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). AfD-Politiker wie Spitzenkandidat Siegmund oder Landesverbands-Vize Tillschneider seien erklärte Gegner der offenen Gesellschaft, die in Politikfeldern wie etwa im Bereich der Erinnerungskultur radikale Kurswechsel anstrebten. Dies aber käme einer Aufkündigung des bundesrepublikanischen Konsenses gleich, betonte Schuster. Daher dürfe es aus reinem Machtkalkül heraus keinerlei Annäherung an die AfD geben, der aus seiner Sicht an keiner Stelle politische Verantwortung übertragen werden dürfe.

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. September statt.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.