In Japan sollen Bären-Populationen durch Kameras überwacht werden, weil sie den Menschen immer öfter näher kommen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Chris Humphrey)

Wie das Umweltministerium mitteilte, sollen zuerst sechs große Bären-Populationen in den Bergen der nördlichen Region Tohoku überwacht werden. In den kommenden vier Jahren soll das Bären-Monitoring dann auf das ganze Land ausgeweitet werden.

In Japan dringen Bären in letzter Zeit immer öfter in besiedeltes Gebiet vor; dabei kommt es zu Angriffen auf Menschen. In den letzten drei Monaten gab es nach offiziellen Angaben mindestens fünf Todesfälle. Medien berichten täglich über Bärensichtungen in Einkaufszentren, Parks und an Schulen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.