Stellantis werde deshalb seine Strategie ändern und wieder verstärkt auf die Produktion von Hybridfahrzeugen setzen. Ursprünglich wollte das Unternehmen bis 2030 nur noch reine Elektroautos verkaufen.
Als Folge der Ankündigung sackte der Kurs der Stellantis-Aktie heute zeitweise um 28 Prozent ab. Zu Stellantis gehören unter anderem die Marken Opel, Alfa Romeo, Citroen, Fiat und Peugeot.
Sie können hier einen Bericht unseres Korrespondenten hören.
