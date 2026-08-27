Datacenter

Gerd Chrzanowski, Komplementär der Schwarz-Gruppe (Bernd Weißbrod/dpa)

Geplant sei der Aufbau einer Anlage mit einer Kapazität von 240 Megawatt bis 2033, teilte das Unternehmen mit. Geschäftsführer Chrzanowski sagte, es brauche mehr digitale Souveränität und Unabhängigkeit von Technologiekonzernen in den USA und China. In Brandenburg baut die Schwarz-Gruppe bereits ein ähnlich großes Rechenzentrum. Die Investitionskosten belaufen sich dort auf elf Milliarden Euro. Das Unternehmen ist neben der Tätigkeit im Einzelhandel auch als IT-Dienstleister aktiv und bietet Leistungen wie Cloud-Dienste und Cybersicherheit an.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.