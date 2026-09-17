Vorläufiges Ergebnis

Laut dem vorläufigen Ergebnis erhielt das oppositionelle Bündnis um die Sozialdemokratin Andersson 176 Parlamentssitze. Dazu zählt neben Sozialdemokraten, Linken und Grünen auch die liberale Zentrumspartei.
Die konservative Koalition von Ministerpräsident Kristersson kommt demnach auf 173 Mandate. Das endgültige Wahlergebnis soll am Wochenende feststehen.
Kristersson erklärte auf der Plattform X bereits seinen Rücktritt.
Kristersson erklärte auf der Plattform X bereits seinen Rücktritt.
Wer nun eine Regierung in Schweden bilden kann, bleibt vorerst unklar.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.